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شاهد: الجيش الأردني ينشر قواته على مداخل ومخارج المدن لمواجهة (كورونا)

شاهد: الجيش الأردني ينشر قواته على مداخل ومخارج المدن لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الجيش الأردني بيانات يوم الثلاثاء، بعد أن تكليفه بمهام خاصة لمواجهة فيروس (كورونا)

ووفق وكالة (خبرني) فقد أصدرت "القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية" بيان رقم (1) أعلنت فيه، أن القوات المسلحة ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في كافة أرجاء الوطن.

وقالت القيادة العامة إن هذه الإجراءات تهدف إلى منع انتشار فيروس (كورونا).

وناشدت القيادة العامة، المواطنين الأردنيين، اتباع كافة التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في كافة أرجاء الوطن.​

وفي بيان رقم (2) أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه سيتم إيقاف كافة المراجعات المرضية للمستشفيات والمراكز الطبية العسكرية في كافة أرجاء الوطن باستثناء الحالات الطارئة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من فيروس (كورونا).​

وقال مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية العميد مخلص المفلح، إن جميع الفنادق سيتم حمايتها من قبل القوات المسلحة الاردنية.

وأكد المفلح وفق ما نقلت قناة (المملكة)، ان الجديش الأردني سيكون ايضا على مداخل المدن ومخارجها، مشيرا إلى ان مدارس الثقافة العسكرية المتواجدة في كافة مناطق المملكة جاهزة بكافة المعدات الطبية والكوادر والأجهزة للحجر وليس العزل.

وأوضح المفلح، أنه تم إيقاف جميع الرحلات ما عدا انتظار طائرتين قادمتين من امريكا، مؤكدا انه سيتم التعامل معها كما تم التعامل مع القادمين الآخرين.




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