شؤون فلسطينية

غزة: تجهيز مستشفى ميداني بسعة 30 سريراً لمواجهة انتشار (كورونا)

غزة: تجهيز مستشفى ميداني بسعة 30 سريراً لمواجهة انتشار (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تحرص وزارة الصحة على حماية المواطنين، وتجنبهم انتشار وباء (كورونا) ، (كوفيد- 19) العالمي من خلال تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية في قطاع غزة.

وأكد رامي العبادلة، مدير دائرة مكافحة العدوى بوزارة الصحة في قطاع غزة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الوزارة طبقت العديد من إجراءات السلامة داخل المستشفيات من اتباع طرق التعقيم السليمة المستمرة للأقسام وللأجهزة الطبية، داعياً المواطنين إلى اتباع طرق الوقاية من خلال النظافة الشخصية والغسل السليم للأيدي بالماء والصابون.

وأشار العبادلة إلى أن الوزارة، شكلت العديد من اللجان الصحية والاستشارية؛ للتعامل مع هذا الملف، والتي تعنى برفع درجة الجهوزية والاستعداد لمواجهة الوباء.

وأشار د. العبادلة، إلى أن الوزارة قامت بتجهيز مستشفى ميداني داخل (معبر رفح البري) في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها وزارة الصحة، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة للوقاية من وباء فايروس (كورونا) المستجد، والذي سيعمل بطاقة سريرية 30 سريراً كمرحلة أولى، إضافة إلى ٨ أسرة عناية مركزة، فضلاً عن المختبر وقسم التصوير الإشعاعي، إضافة إلى الخدمات الأخرى، مؤكداً على خلو قطاع غزة من الفيروس.

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