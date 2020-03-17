الاحتلال يُقرر توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء دون جلسة محكمة

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رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، توزيع إخطارات الهدم، ووقف البناء في منازل المواطنين، دون تحديد موعد جلسة في المحكمة، من أجل المتابعة القانونية.



وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية: "إن هذا القرار ينص على عدم استقبال المراجعين من المواطنين، مع التأكيد على قيامهم بعمل مخطط مساحة على إخراج القيد القديم، مع إبلاغ ما يسمى "الإدارة المدنية" بأن الأمور جاهزة بوضع المخططات في صناديق خاصة بها، مع عدم الجلوس مع المواطنين".



وأشار بريجية إلى أن هذا إجراء غير قانوني، ومخالف للقانون الدولي، وأن الاحتلال، يستغل الظروف بشكل عنصري.



ويستغل الاحتلال، إعلان حالة الطوارئ، بسبب فيروس (كورونا)، في تصاعد اعتداءاته وعنصريته بحق المواطنين في الضفة والقدس المحتلة.