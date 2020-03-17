حماس تُهاجم غانتس بعد تكليفه بتشكيل حكومة إسرائيلية

بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة (حماس): إن الانتخابات الإسرائيلية، هي عملية اختيار لقيادة كيان استعماري إحلالي، ولن تُعطي أي شرعية لهذا الكيان الغاصب.



وأوضح المتحدث باسم حركة (حماس) حازم قاسم، في تصريحات وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها، أن تكليف بيني غانتس لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، هو تكليف لشخصية صهيونية، ارتكبت جرائم حرب، حينما كان رئيساً لأركان جيش الاحتلال في حربي 2012 و2014 على قطاع غزة.



وأضاف قاسم: "في كل برامج الأحزاب الصهيونية، كان هناك إجماع على استمرار الاحتلال، وتوعد بالعدوان على قطاع غزة، وضم الضفة الغربية، وتطبيق صفقة القرن".



وختم قاسم، حديثه، بالقول: "شعبنا الفلسطيني، سيواصل مقاومته لهذا الاحتلال، ونضاله المشروع من أجل انتزاع حريته أي كان شكل حكومة الاحتلال".