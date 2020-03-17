إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) في فلسطين وارتفاع عدد الحالات إلى 41



وقال: إنّ العينات التي أُخذت من العمال في إسرائيل 14 عيّنة وجميعها سليمة (سلبية)، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء، محمد اشتية شكّل لجنة لمتابعة قضية عمال إسرائيل، باعتبارها ثغرة مقلقة؛ لضمان عدم تفشي الوباء.



وختم بأنّ وزارة الخارجية الفلسطينية، تتابع مع الخارجية الأردنية؛ لتتبع الممرضة المصابة، والمخالطين لها؛ لوضعهم قيد الحجر الصحي.

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، ابراهيم ملحم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد إلى 41 حالة.وأوضح ملحم في مؤتمر صحفي، أن احدى الحالتين لمواطن قادم من ألمانيا، وهو قيد الحجر الصحي في أريحا، مشيرًا إلى أن العينات المأخوذة للمصابين في بيت لحم، أثبتت أنّ 20 منها سليمة، وبقي 17 إيجابية، وأنّ العيّنة الثالثة للمصابين، ستؤخذ يوم الخميس المقبل.وقال ملحم: إن هناك طالباً، كان يدرس في الخارج مصاب بالوباء في مدينة رام الله، وتم وضعه قيد العزل الصحي في رام الله.وأفاد بأنّ العينات الـ 30 في طولكرم للمخالطين للشاب القادم من بولندا، جميعها غير مصابة (سلبية).