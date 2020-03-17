عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وأدوا طقوسًا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وجابوا باحات الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وأفادت المصادر، أن شرطة الاحتلال تواصل تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى، في ظل إغلاق معظم أبواب المسجد بذريعة محاربة (كورونا).



وجدد نشطاء مقدسيون التحذيرات من استغلال الاحتلال خطة الطوارئ الصحية المعلنة في المسجد الأقصى، للحيلولة دون انتشار وباء (كورونا) في صفوف المصلين، وقرار دائرة الأوقاف الإسلامية بإغلاق المصليات المسقوفة.



ودعا النشطاء كافة المواطنين؛ للزحف نحو المسجد الأقصى والصلاة في باحاته، وعدم السماح للاحتلال بتفريغه تدريجيًا.



وأغلق الاحتلال أول أمس الأحد، معظم أبواب المسجد بحجة "الوقائية من فيروس كورونا"، باستثناء ثلاثة أبواب هي: حطة والمجلس والسلسلة، فيما يواصل الاحتلال والمستوطنون انتهاكاتهم واقتحاماتهم للمسجد في محاولة لبسط السيطرة الإسرائيلية المطلقة عليه، وفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.



وتنظم هذه الاقتحامات المتكررة، من قبل ما تسمى بمنظمات "الهيكل" المزعوم، وبحماية كاملة من قوات الاحتلال.