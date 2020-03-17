شؤون فلسطينية

الشعبية: معاً نحمي شعبنا في مواجهة (كورونا) ونُحذّر مروجي الإشاعات

الشعبية: معاً نحمي شعبنا في مواجهة (كورونا) ونُحذّر مروجي الإشاعات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى تضافر جميع خلايا المجتمع الفلسطيني، في مواجهة مخاطر مرض (كورونا) بما فيها اتباع الإجراءات الاحترازية، وتعزيز أساليب الوقاية لحماية أبناء شعبنا، ومنع انتشار أو انتقال الفيروس.

وأضافت الجبهة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، بأنه في ضوء توافر المعلومات الطبية، التي أكدت على خطورة المرض، وسرعة انتشاره، وخطورة وصول المرض إلى مناطق سكانية كبيرة، من الضروري تفعيل كل الأشكال والأساليب والإجراءات المتاحة للوقاية من المرض، ومنع انتقاله إلى قطاع غزة ذي الكثافة السكانية العالية، والذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية لا تُحمد عقباها.

وناشدت الجبهة، جميع أبناء شعبنا لضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الطبية المعنية، للوقاية من المرض، محذرة في الوقت نفسه من التعاطي مع مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة المتعلقة بالفيروس، والتي تستهدف إشاعة الفوضى والحرب النفسية، التي لها تأثيراتها السلبية على نجاح الإجراءات الوطنية لمكافحة المرض، وعلى الأمن المجتمعي، مؤكدة على ضرورة تكاتف أبناء شعبنا على موقف وإجراءات موحدة؛ للوقاية من هذا المرض، بعيداً عن كل أشكال التباينات والمماحكات.

وأشارت الجبهة إلى أنها تجري اتصالات ومتابعة حثيثة مع خلايا المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، بما فيها الجهات الرسمية ووزارة الصحة،ولجنة المتابعة للقوى، من أجل تشكيل خلية أزمة وطنية، يقع على عاتقها المساعدة في تقديم كل ما يتعلق بالجانب التوعوي والفني واللوجستي والإسنادي لوزارة الصحة، والرقابة على سلامة إجراءات الوقاية من المرض، وظروف الحجر الصحي للمواطنين.

ودعت الجبهة الجهات المسؤولة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإلغاء التجمعات الجماهيرية في الأماكن العامة مثل الأسواق وصالات الأفراح والمساجد، والقيام بعملية تعقيم شاملة لها، ولجميع المؤسسات العامة، والرقابة على حركة البيع والشراء ومنع الاحتكار، وتقديم كل المساعدات الطبية والنفسية للمواطنين، وتوفير الاحتياطات العاجلة من المواد الغذائية، لمنع أي تلاعب في الأسعار أو أي احتكارات.

كما دعت الجبهة (أونروا) إلى تَحمُلّ مسؤولياتها، والقيام بواجباتها في هذا الصدد، بما يحمي المخيمات واللاجئين فيها من مخاطر هذا المرض.

وختمت الجبهة بيانها، مؤكدة على أن الحماية من مخاطر هذا الفيروس، هي مهمة ومسؤولية جميع أفراد المجتمع الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، والتي تحتم عليهم الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصحية، من مبدئية عدم التقليل من خطورة المرض، وفي الوقت ذاته عدم التهويل.

أخبار ذات صلة

*ضهير: وزارة الصحة اتخذت جملة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد(كوفيد19)*

*ضهير: وزارة الصحة اتخذت جملة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد(كوفيد19)*

الصحة: غزة خالية من (كورونا) بعد فحص 39 حالة مشتبه بها

الصحة: غزة خالية من (كورونا) بعد فحص 39 حالة مشتبه بها

الخارجية تدعو المواطنين العالقين في تركيا للتواصل مع السفارة

الخارجية تدعو المواطنين العالقين في تركيا للتواصل مع السفارة

غزة: تجهيز مستشفى ميداني بسعة 30 سريراً لمواجهة انتشار (كورونا)

غزة: تجهيز مستشفى ميداني بسعة 30 سريراً لمواجهة انتشار (كورونا)

الخضري: ذكرى رحيل &#34;راشيل كوري&#34; يجب أن تُشكل دافعاً للتضامن الدولي مع غزة

الخضري: ذكرى رحيل "راشيل كوري" يجب أن تُشكل دافعاً للتضامن الدولي مع غزة

الاحتلال يُقرر توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء دون جلسة محكمة

الاحتلال يُقرر توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء دون جلسة محكمة

حماس تُهاجم غانتس بعد تكليفه بتشكيل حكومة إسرائيلية

حماس تُهاجم غانتس بعد تكليفه بتشكيل حكومة إسرائيلية

إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) في فلسطين وارتفاع عدد الحالات إلى 41

إصابتان جديدتان بفيروس (كورونا) في فلسطين وارتفاع عدد الحالات إلى 41

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

*ضهير: وزارة الصحة اتخذت جملة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد(كوفيد19)*

*ضهير: وزارة الصحة اتخذت جملة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد(كوفيد19)*

الخارجية تدعو المواطنين العالقين في تركيا للتواصل مع السفارة

الخارجية تدعو المواطنين العالقين في تركيا للتواصل مع السفارة

غزة: تجهيز مستشفى ميداني بسعة 30 سريراً لمواجهة انتشار (كورونا)

غزة: تجهيز مستشفى ميداني بسعة 30 سريراً لمواجهة انتشار (كورونا)

الخضري: ذكرى رحيل &#34;راشيل كوري&#34; يجب أن تُشكل دافعاً للتضامن الدولي مع غزة

الخضري: ذكرى رحيل "راشيل كوري" يجب أن تُشكل دافعاً للتضامن الدولي مع غزة

الاحتلال يُقرر توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء دون جلسة محكمة

الاحتلال يُقرر توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء دون جلسة محكمة

رأفت يُرحب برسالة أعضاء الكونغرس الأمريكي الداعية لوقف هدم منازل الفلسطينيين

رأفت يُرحب برسالة أعضاء الكونغرس الأمريكي الداعية لوقف هدم منازل الفلسطينيين

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الشعبية: معاً نحمي شعبنا في مواجهة (كورونا) ونُحذّر مروجي الإشاعات

الشعبية: معاً نحمي شعبنا في مواجهة (كورونا) ونُحذّر مروجي الإشاعات

منوعات

منى فاروق ترد على وائل عبد العزيز: &#34;كلامك جارح في حقي &#34;

منى فاروق ترد على وائل عبد العزيز: "كلامك جارح في حقي "

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة وتترقب نتيجة فحص كورونا

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة وتترقب نتيجة فحص كورونا

&#34;كورونا&#34; توقف تصوير&#34;الهيبة 4&#34;.. فما مصير دراما رمضان 2020؟

"كورونا" توقف تصوير"الهيبة 4".. فما مصير دراما رمضان 2020؟

شاهد: خفايا علاقة نوال الزغبي ووائل كفوري.. فهل من زواج قريب؟

شاهد: خفايا علاقة نوال الزغبي ووائل كفوري.. فهل من زواج قريب؟

بعد إعلان وفاته... &#34;توم هانكس&#34; ينفي الشائعات بصورة من الحجر الصحي

بعد إعلان وفاته... "توم هانكس" ينفي الشائعات بصورة من الحجر الصحي

شاهد: أغنية طريفة لياسر العظمة قبل 34 عاماً... تحذر من فيروس (كورونا)

شاهد: أغنية طريفة لياسر العظمة قبل 34 عاماً... تحذر من فيروس (كورونا)

شاهد كيف رد مصطفى قمر على متابع طلب منه حذف اغانيه؟

شاهد كيف رد مصطفى قمر على متابع طلب منه حذف اغانيه؟

شاهد: الممثل العالمي ادريس إلبا يعلن اصابته بفيروس كورونا

شاهد: الممثل العالمي ادريس إلبا يعلن اصابته بفيروس كورونا

شاهد: حسين فهمي: هناك حرب جرثومية تسببت في انتشار فيروس كورونا بالعالم

شاهد: حسين فهمي: هناك حرب جرثومية تسببت في انتشار فيروس كورونا بالعالم

ملكة بريطانيا تغادر قصر باكنغهام بسبب فيروس كورونا

ملكة بريطانيا تغادر قصر باكنغهام بسبب فيروس كورونا

عربي

تونس تُغلق حدودها البرية ومجالها الجوي

تونس تُغلق حدودها البرية ومجالها الجوي

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الأردن إلى 29 حالة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الأردن إلى 29 حالة

تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في مصر

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في مصر