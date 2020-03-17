تشكيل قوة شرطية جديدة في إسرائيل لمواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، قراراً بتشغيل فوري لقيادة عملياتية جديدة؛ لتوسيع جهود الشرطة بمواجهة فيروس (كورونا)، من خلال فرض العزل، والحجر الصحي على المشبوهين بإصابتهم بالمرض.



وقالت القناة السابعة الإسرائيلية: "أجرت قيادة الشرطة أول مناورة لها منذ قرار تفعيلها، حاكت سيناريوهات عديدة بالتعاون مع باقي وزارات الحكومة المختلفة".



ومن بين السيناريوهات، التي حاكت المناورة التي نفذتها القوة الجديدة عدم التزام المرضى بالعزل والحجر الصحي، ونقل مصابين إلى المشافي، ومحاولات للاعتداء على عناصر من الشرطة.