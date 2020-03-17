الصحة بغزة: أجرينا 39 تحليلاً لحالات مشتبه بها وجميعها خالية من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة، أن قطاع غزة، لا يزال خالياً تماماً من فيروس (كورونا)، وذلك بعد إجرائها 39 تحليلاً مخبرياً، أثبت خلوها جميعاً من فيروس (كورونا).



وقال مدير عام المهن الطبية المساندة، أيمن الحلبي، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن الكوادر الطبية في المختبرات، تم تأهيلها وتدريبها للتعامل مع العينات بطريقة آمنة، كما تم تدعيم المختبر المركزي وتجهيزه، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لإجراء الفحوصات بما يحمي الطواقم الطبية، ويوفر نتائج طبية دقيقة".



وكانت وزارة الصحة، اتخذت سلسلة من إجراءات الوقاية؛ لمواجهة فيروس (كورونا)، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والصحة العامة للمجتمع، وخصصت الرقم المجاني المباشر (103) للاستفسار والإبلاغ عن أي تطورات صحية بين العائدين إلى قطاع غزة، إلى جانب إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ وصولهم، وإجراءات الحجر الجبري لغير الملتزمين بالحجر من العائدين.