الخارجية تُدين قمع الاحتلال العنصري لمبادرات المقدسيين للوقاية من (كورونا)





واشارت الوزارة، إلى أن هذا القمع الإسرائيلي لهذه المبادرة الفلسطينية الشبابية المقدسية، يأتي في وقت تتكاتف فيه الجهود الدولية والإنسانية لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا) بعيداً عن الخلافات والصراعات.

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، عمليات القمع والملاحقة والاعتقال العنصرية، التي ارتكبتها قوات الاحتلال وشرطته، بحق عدد من المشاركين في المبادرات الشبابية المقدسية؛ للوقاية من انتشار فيروس (كورونا) في مدينة القدس المحتلة، وبحق عدد من الشبان، ممن بادروا إلى توزيع نشرات، وتعليق منشورات توعوية بشأن الوقاية من هذا الفيروس، بحجة "خرق السيادة الإسرائيلية على القدس".واعتبرت الوزارة، في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن اعتقال 12 مواطناً، ممن شاركوا في هذه الفعالية الإنسانية، يشكل قمة إرهاب الدولة المنظم، الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في المدينة المقدسة،ليس فقط بتعميق الاستيطان، وبناء الجدران، والعمل على تغيير هويتها القانونية والحضارية والتاريخية، بل طال هذه المرة الحرب على الصحة العامة للمواطنين الفلسطينيين.