فيروس (كورونا) يحوّل العواصم لمدن أشباح معزولة

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد 168 ألفاً و250 حول العالم، في حين بلغ عدد الوفيات 7118 في 142 بلداً، بحسب ما أفادت منظمة الصحة العالمية، التي طالبت دول العالم بمزيد من الإجراءات.



ووفق شبكة (بي بي سي) فقد دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، دول العالم إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية، مشددًا على أن الطريقة المثلى لتفادي الإصابات، وإنقاذ الأرواح، هي كسر سلسلة انتقال العدوى من خلال الفحص والعزل.



وباتت إيطاليا، هي الدولة الأكثر تأثرًا بالفيروس على مستوى العالم، حيث حول المدن الإيطالية إلى مدن أشباح.



وخلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، سجلت في إيطاليا 349 حالة وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات في البلاد، جراء الفيروس إلى 2158، فيما زاد عدد الإصابات عن 24 ألفاً.



فيما واصل فيروس (كورونا) التراجع في الصين التي ظهر فيها لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أصاب حتى الآن 80 ألفاً و860 شخصًا وأدى لوفاة 3226، معظمهم في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي، لكن الصين سيطرت على الوضع، وطيلة الأسابيع الماضية، انخفض عدد الإصابات والوفيات في البلاد، ومنذ أمس الاثنين سجلت 21 إصابة جديدة، و13 وفاة هناك.



وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، ست إصابات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكدة بالجزائر إلى 60 حالة من بينها أربع وفيات.



وفي تونس، قررت الحكومة إغلاق الحدود الجوية والبرية للبلاد، وذلك غداة إغلاقها الحدود البحرية، لتنضم بذلك تونس إلى قائمة الدول التي عزلت نفسها عن العالم، في مسعى للحد من تفشي الفيروس.



وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أمرت السلطات في أوهايو بإغلاق مراكز الاقتراع في الولاية الأميركية، حيث كان مقرراً أن يُجري الحزب الديمقراطي الثلاثاء انتخاباته التمهيدية للانتخابات الرئاسية، في قرار عزاه الحاكم الجمهوري إلى حالة طوارئ صحية، بسبب فيروس (كورونا) متحدياً بذلك حكماً قضائياً منعه من تأجيل الانتخابات.



وفي أميركا اللاتينية، أمر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بفرض إجراءات الحجر الصحّي في سائر أنحاء البلاد، وذلك للحدّ من تفشي وباء (كورونا) الذي أصاب حتى اليوم 33 شخصاً في الدولة الأميركية اللاتينية.



وفي كولومبيا، أعلن الرئيس إيفان دوكي، أن بلاده ستغلق كل حدودها البرية والبحرية والنهرية، اعتباراً من فجر الثلاثاء ولغاية 30 أيار/ مايو، وذلك للحد من تفشي وباء (كورونا).



وفي تركيا، أعلنت الحكومة، أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 47 شخصًا، في ارتفاع دفعها لتشديد إجراءات مكافحة الوباء، بمنع إقامة صلاة الجماعة في المساجد، وإغلاق المسارح ودور السينما، وتعليق الرحلات الجوية من وإلى ست دول إضافية.



وأكد وزير الصحة، فخر الدين قوجة، على أن 29 إصابة جديدة بالفيروس، سجلت خلال الساعات الـ 24 الفائتة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 47.