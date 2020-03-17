الصحة العالمية: هذه الدولة العربية لا يُوجد فيها فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت كل التدابير والإجراءات المناسبة، وهي خالية من أية حالة أو إصابة بفيروس (كورونا) المستجد.



ونقلت صحيفة (الوطن) السورية تصريحات ممثل منظمة الصحة العالمية في دمشق، نعمة سعيد عبد، الذي قال "حتى تاريخه لم يتم الإبلاغ عن أية إصابة في ​سوريا​".



وأشار عبد إلى أن جميع التحاليل المخبرية للحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس في سوريا، كانت نتائجها سلبية (أي أنها ليست حاملة للمرض).



وأوضح عبد، أنه يتم التعاون المشترك مع ​وزارة الصحة​؛ لتعزيز القدرات الخاصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومنع انتقال الفيروس أو انتشاره، حيث قامت المنظمة، برفد مخبر ​الأمراض​ الطارئة المرجعي في وزارة الصحة، بشحنتي ​مساعدات​ طبية تتضمنان كيتات للتحري عن ​فيروس (كورونا)​ المستجد، وثمة شحنات إضافية في طريقها إلى سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة.