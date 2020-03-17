وزارة الأسرى تُحذر من خطورة فرض واقع اعتقالى جديد وتضييق الخناق على الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت وزارة الأسرى والمحررين، من محاولة إدارة السجون وحكومة الاحتلال، بفرض واقع اعتقالي جديد، عنوانه التضييق على الأسرى، وكسر إرادة وصمود الحركة الأسيرة، التي حققت خلال السنوات الماضية، سلسلة من الانتصارات والنجاحات في مواجهة السجان.



وأكدت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الاحتلال يواصل جرائمه بحق الأسرى، في محاولة منه لإخضاعهم لسياساته، وجعل حياتهم لا تطاق، حيث قررت إدارة السجون إزالة أكثر من 140 صنفاً من (الكانتينا) السجون، شملت العديد من أنواع الخضراوات والبهارات والمواد الغذائية واللحوم والأسماك، والعديد من المنظفات كالصابون والشامبو في ظل الظروف الاستثنائية القائمة بمواجه فيروس (كورونا)، من خلال التنظيف والتعقيم والتطهير.



وبينت، إن الأسرى في معتقلات الاحتلال، قرروا البدء بخطوات تصعيدية، ضد إدارة السجون بدءاً من يومي الجمعة والسبت المقبلين، وأنهم بصدد تنفيذ برنامج احتجاجي متكامل في حال أصرت ادارة السجن على استمرار تطبيق هذه العقوبات.



وأضافت، أن قرار سحب الأصناف، ما هو إلا استكمال لتوصيات لجنة "أردان" التي بدأت بتنفيذها بعد منتصف عام 2018، للتضييق على الأسرى، وسلبهم مُنجزاتهم التي حققوها على مدار سنوات نضالهم، لافتة إلى أن الأسرى لن يقبلوا بهذه الانتهاكات التعسفية.



وكان أردان قد شكل لجنة في الشهور الأخيرة لعام 2018، عرفت باسم "لجنة أردان" أوصت في حينه بفرض العديد من العقوبات على الأسرى، وتشديد الخناق عليهم في مختلف السجون، وطبقت اللجنة عددًا من الإجراءات العقابية بحق الأسرى بسجن (عوفر) ومنها سحب أصناف غذائية ومواد تنظيف من (الكانتينا)، وتقليص المصروفات الخاصة بالأغذية واللحوم، وتقديم البيض مسلوقًا فقط، وحظر استخدام الأسرى الأغطية الملونة، واقتصارها على لون واحد فقط.



وطالبت الوزارة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، بأن تستشعر جميعها المسؤولية الوطنية، وخطورة الموقف، لأن ما يُحاك للأسرى خطير للغاية، وأن تتظافر الجهود لدعمهم وإسنادهم وفضح الاحتلال وتعريته، وبذل كل جهد في ملاحقته القانونية عبر المسارات الدولية والحقوقية.