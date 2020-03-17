ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 304

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد في إسرائيل إلى 304.



وتواصل الحكومة الإسرائيلية، فرض حالة الطوارئ القصوى بشكل متدرج.



ووسط الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات، ومطلب وزارة الصحة لفرض الإغلاق الشامل، وعزل المواطنين في منازلهم لمدة 14 يوماً، فوضت الحكومة الاسرائيلية جهاز (الشاباك) بتعقب هواتف مرضى (كورونا) والمتواجدين بمحيطهم وأفراد عائلاتهم، عبر استعمال وسائل إلكترونية ورقمية.