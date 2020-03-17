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تونس تُغلق حدودها البرية ومجالها الجوي

تونس تُغلق حدودها البرية ومجالها الجوي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت تونس، حدودها الجوية والبرية، وذلك غداة إغلاقها الحدود البحرية، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي عزلت نفسها عن العالم في مسعى للحد من تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وأكد رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن حكومته، قررت إغلاق الحدود الجوية والبرية لكل الرحلات التجارية، ما عدا السلع والبضائع، وبعض رحلات الإجلاء عبر الجو.

ومن القرارات التي اتّخذها المجلس الوزاري المصغّر "منع التجمّعات، على غرار الأسواق والحمّامات والحفلات، وغيرها من فضاءات التجمهر" و"تأجيل كل التظاهرات والأنشطة الرياضية والبطولات الوطنية" والعمل في وسائل النقل العام "بنظام الحصّة الواحدة طيلة 5 ساعات يومياً وبزمنين مختلفين، لتقليص الضغط على التنقّل".

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