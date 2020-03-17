سائحون إيطاليون بمصر يرفضون العودة لبلادهم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، أن مجموعة من السياح الإيطالين، طالبوا بالبقاء في مصر لمدة شهرين، حتى دخول فصل الصيف.



وقال العناني لقناة (إم بي سي مصر): إنه يوم 13 آذار/ مارس الجاري، وصل لمصر 17 ألف سائح"، مشيراً إلى أن المناخ الحار هو ما يميز مصر، وأن أغلب الأماكن السياحية مفتوحة.



وأكد العناني، أن نسبة الإشغال، وصلت 70% في بعض الفنادق، وأن بعض السياح الإيطاليين، يطالبون بالبقاء في مصر لمدة شهرين حتى دخول فصل الصيف".



وكانت إيطاليا، أعلنت تسجيل 349 حالة وفاة جديدة، إثر فيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 2158.