دولي

الصحة العالمية: لا وفيات بين الأطفال بفيروس (كورونا)

الصحة العالمية: لا وفيات بين الأطفال بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
دعت منظمة الصحة العالمية في جنيف، إلى إجراء "فحص لكل حالة مشتبه باصابتها" بفيروس (كورونا) في مواجهة "أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا".

وأكد تيدروس أدهانوم، مدير عام المنظمة في مؤتمر صحفي، نشرته وكالة (سي إن إن) أن "عدد الوفيات والاصابات (بالفيروس) في أنحاء العالم، تجاوز ما سجل في الصين".

وأوضح، أن عدد الإصابات والوفيات، جراء الفيروس، حول العالم، تجاوز ما سجل في الصين، التي انطلق منها (كورونا) في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأعلنت الصحة العالمية، عدم تسجيل أي وفيات في صفوف الأطفال حتى الآن، جراء (كوفيد- 19) الذي لا يشكل خطراً كبيراً على الصغار، وقد يصاب الأطفال بالفيروس، ويجعلهم ناقلين له، لكنه لم يفتك بأي ممن أصيبوا به.

وأضافت، أنه يجب على الدول تكثيف الفحوصات الطبية للحالات المشتبه بإصابتها، كما دعا لمزيد من العناية على الأطفال والمسنين والحوامل، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول حتى اللحظة، غير كافية في محاصرة انتشار فيروس (كورونا).

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