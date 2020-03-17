63 عضوًا في الكونغرس يوقعون رسالة ضد تمويل أمريكا عمليات هدم منازل الفلسطينيين

الكونغرس الأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

وقع 63 عضو كونغرس أمريكي على رسالة موجهة لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تدعو إدارة ترامب للعمل على وقف هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفي القدس الشرقية، ووقف تهجير الفلسطينيين، ورفض أي تمويل من قبل الولايات المتحدة، يستخدم لتنفيذ عمليات الهدم.



وأشارت المذكرة، وفق ما نقلت وكالة (وفا) إلى ما جرى من عمليات هدم إسرائيلية واسعة في "وادي الحمص" في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.



وفي هذا السياق، رحبت حركة (فتح) في بيان صادر عن عضو مجلسها الثوري والمتحدث باسمها اسامة القواسمي، برسالة أعضاء الكونغرس على هذا الموقف المحترم، الذي يعبر عن فهم حقيقي لحقوق الشعب الفلسطيني، بالعيش بحرية وكرامة وعداله في دولته، دون هدم للبيوت، وتشريد للعائلات، ووقف سياسة العقاب الجماعي.



وقال القواسمي: إن الأصوات التي تخرج في الآونة الأخيرة من الكونغرس الأمريكي، ومن العديد من المؤسسات الأمريكية والشعب الأمريكي، والتي ترفض الإحتلال الإسرائيلي وتدعو إلى تنفيذ حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، وترفض سياسة إسرائيل وإجراءاتها الاحتلالية، هي محل تقدير واحترام من قبل القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ومن قبل الشعب الفلسطيني، الذي يتطلع للحرية والعدالة والاستقلال.