الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس



وفي رام الله، يواصل المستوطنون محاولة دهم واقتحام قرية الجانية، بحماية جيش الاحتلال، حيث اقتحمت حافلة للمستوطنين برفقة جنود الاحتلال، محيط قرية الجانية غربي رام الله، وتصدى لهم شبان القرية، وفيما أطلق جنود الاحتلال، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.



وفي بيت ريما قضاء رام الله، اعتقلت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الشاب أنس حسن البرغوثي من منزله، فيما أظهر مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انسحاب القوات الخاصة من بلدة بيت ريما، عقب اعتقال الشاب أنس، وقد توجهت إلى الجبال مشياً على الاقدام.



وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات على مداخل المدينة، أثناء انسحاب قوة لجيش الاحتلال، كانت قد دهمت المدينة، واعتقلت الأسير المحرر رأفت دويري، والشاب نيبال علي قرعان، بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما وتخريب محتوياتهما.



إلى دورا جنوب الخليل، اقتحمت قوة لجيش الاحتلال البلدة، واعتقلت الشاب أيوب خضر المسالمة، فيما فتشت قوات الاحتلال، عدة مركبات بمنطقة الكسارة في مدينة الخليل، وأعاقت حركة السير في المنطقة.

ففي نابلس، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال، بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت الشاب سامح بركات فرحات، بعد اقتحام منزله وتفتيشه والتخريب بمحتوياته، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).وداهمت قوات الاحتلال قرية عورتا جنوب شرق نابلس، واعتقلت الشاب مجاهد ضرار عواد، بعد اقتحام منزله، فيما أفادت مصادر محلية أن قوة لجيش الاحتلال، اقتحمت بلدة برقة شمال نابلس.وفي القدس المحتلة، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، رئيس نادي الأسير الفلسطيني في القدس، ناصر قوس، بعد اقتحام منزله، فيما شهدت بلدة العيسوية اقتحامات جديدة، دارت على إثرها مواجهات بين قوات الاحتلال، وأهالي البلدة.