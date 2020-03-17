القواسمي يُرحب برسالة أعضاء الكونغرس بضرورة وقف هدم المنازل بالضفة والقدس

وتوجه القواسمي بالشكر والتقدير لأعضاء الكونغرس على هذا الموقف المحترم، الذي يعبر عن فهم حقيقي لحقوق الشعب الفلسطيني، بالعيش بحرية وكرامة وعدالة في دولته، دون هدم للبيوت وتشريد للعائلات، ووقف سياسة العقاب الجماعي.



وقال القواسمي، في تصريح له، وصل "دنيا الوطن": "إن الأصوات التي تخرج في الآونة الأخيرة من الكونغرس الأمريكي، ومن العديد من المؤسسات الأمريكية، والشعب الأمريكي، والتي ترفض الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو إلى تنفيذ حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، وترفض سياسة إسرائيل وإجراءاتها الاحتلالية، هي محل تقدير واحترام من قبل القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ومن قبل الشعب الفلسطيني، الذي يتطلع للحرية والعدالة والاستقلال.

رام الله - دنيا الوطنرحب عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة (فتح) برسالة أعضاء الكونغرس، الموجه لوزير الخارجية الأمريكي، والذين يطالبون فيها الإدارة الأمريكية بوقف هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفي القدس الشرقيه، ووقف تهجير الفلسطينيين، واستخدام الأموال الأمريكية في ذلك.