شؤون فلسطينية

قرار إسرائيلي بتقليص أعداد العمال الفلسطينيين بسبب (كورونا)

قرار إسرائيلي بتقليص أعداد العمال الفلسطينيين بسبب (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بييت، قراراً بتقليص أعداد العمال الفلسطينيين المسموح دخولهم للعمل في إسرائيل؛ وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات للتقليل من فرص انتشار فيروس (كورونا).

وقالت صحيفة (يديعوت احرونوت): إنه تقرر مواصلة السماح بدخول العمال الفلسطينيين للعمل فقط في القطاعات الملحة مثل البناء والصحة والزراعة، بينما سيشترط عملهم بتعهد مشغلهم بمبيتهم في إسرائيل على مدار شهر إلى شهرين متواصلين، وسيكون تطبيق هذه الإجراءات ضمن مسؤولية المشغل.

كما تقرر أيضاً مواصلة فتح المعابر بين الضفة الغربية وإسرائيل، واستمرار إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز ومواصلة إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالطوق الأمني المفروض على مدينة بيت لحم، فسيتواصل حتى إشعار آخر، كما يتواصل حظر دخول الإسرائيليين لمناطق A+B في الضفة الغربية إلا في حالات خاصة.

أما بخصوص المستوطنات في الضفة الغربية، فسيسري عليها القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقاً، بتعطيل الوظائف العامة عدا الملحة منها، بينما ستدخل هذه الخطوات حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الأربعاء.

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