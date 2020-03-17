شؤون فلسطينية

(أونروا) تنشر أسماء المدارس لتلقي الرعاية لمرضى الجهاز التنفسي

(أونروا) تنشر أسماء المدارس لتلقي الرعاية لمرضى الجهاز التنفسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الغوث (أونروا) أسماء المدارس، التي يتوجب على من يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، أن يتوجهوا إليها.

وكانت (أونروا) أعلنت أنها قررت كإجراء احترازي استقبال هؤلاء المراجعين من مرضى الجهاز التنفسي في بعض مدارس الوكالة التي يتم تجهيزها حالياً لهذا الغرض.

وفيما يلي أسماء المدارس التي أعلنتها (أونروا).

أسماء المدارس التي يتوجب على من يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أن يتوجهوا إليها.


#اسم العيادةاسم مدرسةالبعد عن العيادة/ متر
1خانيونسمدرسة خانيونس الإعدادية "ج"150
2رفحمدرسة بنات رفح الإعدادية "أ"300
3اليابانيةمدرسة بنات خانيونس الإعدادية الجديدة للبنات300
4الشابورةبنات رفح الإعدادية "د"40
5تل السلطانمدرسة بنات المدينة المنورة الإبتدائية500
6معنبنات معن الاعدادية50
7بيت حانونمدرسة ذكور بيت حانون الإبتدائية "أ" "ب"50
8جباليامدرسة حفصة  الإبتدائية200
9الفاخورةمدرسة بنات جباليا الإبتدائية "هـ"50
10الشاطئمدرسة ذكور الشاطئ الإعدادية "أ"5
11الرمالمدرسة غزة الجديدة "ج" "د"300
12النصيراتمدرسة بنات النصيرات الإعدادية "أ"100
13غزة المدينةمدرسة ذكور الشجاعية الإعدادية "أ" "ج"300
14البريجمدرسة بنات البريج الإعدادية "ب"300
15نصيرات الغربيةمدرسة بنات النصيرات الإبتدائية "أ"20
16المغازيمدرسة ذكور المغازي الإعدادية "أ"3
17دير البلحمدرسة ذكور دير البلح الابتدائية "أ"150


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