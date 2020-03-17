(أونروا) تنشر أسماء المدارس لتلقي الرعاية لمرضى الجهاز التنفسي

# اسم العيادة اسم مدرسة البعد عن العيادة/ متر 1 خانيونس مدرسة خانيونس الإعدادية "ج" 150 2 رفح مدرسة بنات رفح الإعدادية "أ" 300 3 اليابانية مدرسة بنات خانيونس الإعدادية الجديدة للبنات 300 4 الشابورة بنات رفح الإعدادية "د" 40 5 تل السلطان مدرسة بنات المدينة المنورة الإبتدائية 500 6 معن بنات معن الاعدادية 50 7 بيت حانون مدرسة ذكور بيت حانون الإبتدائية "أ" "ب" 50 8 جباليا مدرسة حفصة الإبتدائية 200 9 الفاخورة مدرسة بنات جباليا الإبتدائية "هـ" 50 10 الشاطئ مدرسة ذكور الشاطئ الإعدادية "أ" 5 11 الرمال مدرسة غزة الجديدة "ج" "د" 300 12 النصيرات مدرسة بنات النصيرات الإعدادية "أ" 100 13 غزة المدينة مدرسة ذكور الشجاعية الإعدادية "أ" "ج" 300 14 البريج مدرسة بنات البريج الإعدادية "ب" 300 15 نصيرات الغربية مدرسة بنات النصيرات الإبتدائية "أ" 20 16 المغازي مدرسة ذكور المغازي الإعدادية "أ" 3 17 دير البلح مدرسة ذكور دير البلح الابتدائية "أ" 150







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة الغوث (أونروا) أسماء المدارس، التي يتوجب على من يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، أن يتوجهوا إليها.وكانت (أونروا) أعلنت أنها قررت كإجراء احترازي استقبال هؤلاء المراجعين من مرضى الجهاز التنفسي في بعض مدارس الوكالة التي يتم تجهيزها حالياً لهذا الغرض.وفيما يلي أسماء المدارس التي أعلنتها (أونروا).أسماء المدارس التي يتوجب على من يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أن يتوجهوا إليها.