السفارة الفلسطينية بالسعودية تدعو أبناء جاليتنا للتقيد بإرشادت الجهات الرسمية بشأن (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
دعت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، أبناء الجالية الفلسطينية إلى ضرورة التقيد بإرشادت الجهات الرسمية السعودية المختصة فيما يتعلق بالوقاية من فيروس (كورونا)، وتوخي أقصى درجات الحذر لعدم الإصابة به.
وقالت السفارة، في إعلان موجه لأبناء الجالية الفلسطينية، وبناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات وزارة الخارجية والمغتربين، إنه يمكن متابعة المعاملات القنصلية المستعجلة عبر التواصل مع القسم القنصلي عن طريق الهاتف في أوقات الدوام الرسمي، أو من خلال البريد الالكتروني الخاص بالسفارة، إلى حين تحسن الوضع الصحي العام، تسهيلا على أبناء الجالية وللحفاظ على سلامتهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأوضحت أن الأولوية ستكون للمعاملات القنصلية التي لا تحتاج إلى تصديق وزارة الخارجية السعودية، أو لا تحتاج إلى توقيع صاحب العلاقة كالوكالات والإقرارات العدلية، حيث يمكن إنجازها وإرسالها للمواطنين من خلال البريد الالكتروني، دون الحاجة للحضور شخصيا إلى مقر السفارة.
وأكدت أنه في ظل هذه الظروف الطارئة، فإن الوضع العام يتطلب التحلي بالمسؤولية واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية حفاظا على سلامة أبناء الجالية إلى حين زوال الأسباب، وشددت على استعدادها لبذل كل جهد ممكن من أجل خدمتهم أينما كانوا، متمنية السلامة والصحة لأبناء الجالية وللشعب السعودي الشقيق وكافة المقيمين في المملكة.
وأضافت أنه لمزيد من الاستفسار، الاتصال على هاتف السفارة: 0114880744 أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]
دعت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، أبناء الجالية الفلسطينية إلى ضرورة التقيد بإرشادت الجهات الرسمية السعودية المختصة فيما يتعلق بالوقاية من فيروس (كورونا)، وتوخي أقصى درجات الحذر لعدم الإصابة به.
وقالت السفارة، في إعلان موجه لأبناء الجالية الفلسطينية، وبناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات وزارة الخارجية والمغتربين، إنه يمكن متابعة المعاملات القنصلية المستعجلة عبر التواصل مع القسم القنصلي عن طريق الهاتف في أوقات الدوام الرسمي، أو من خلال البريد الالكتروني الخاص بالسفارة، إلى حين تحسن الوضع الصحي العام، تسهيلا على أبناء الجالية وللحفاظ على سلامتهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأوضحت أن الأولوية ستكون للمعاملات القنصلية التي لا تحتاج إلى تصديق وزارة الخارجية السعودية، أو لا تحتاج إلى توقيع صاحب العلاقة كالوكالات والإقرارات العدلية، حيث يمكن إنجازها وإرسالها للمواطنين من خلال البريد الالكتروني، دون الحاجة للحضور شخصيا إلى مقر السفارة.
وأكدت أنه في ظل هذه الظروف الطارئة، فإن الوضع العام يتطلب التحلي بالمسؤولية واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية حفاظا على سلامة أبناء الجالية إلى حين زوال الأسباب، وشددت على استعدادها لبذل كل جهد ممكن من أجل خدمتهم أينما كانوا، متمنية السلامة والصحة لأبناء الجالية وللشعب السعودي الشقيق وكافة المقيمين في المملكة.
وأضافت أنه لمزيد من الاستفسار، الاتصال على هاتف السفارة: 0114880744 أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]
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