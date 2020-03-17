ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الأردن إلى 29 حالة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمجد العضايلة، وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني: إن عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد ـ 19) في البلاد حاليا ارتفع إلى 29 حالة.



وأكد الوزير الأردني، أن الحكومة قد تضطر قريبا لتفعيل قانون الدفاع في ظل الحاجة الماسة لمزيد من الإجراءات الاحترازية وضمان التزام المواطنين وقطاعات أخرى، كما نقل موقع (العرب).



وذكر أن الحكومة تستند حاليا إلى قانون الصحة العامة في الإجراءات ومجلس الدفاع المدني وقانون الأمن العام، موضحا أن الحكومة، قد أعلنت مسبقا تفادي الخروج من المنازل إلا للضرورة، ووقف التجمعات العامة.