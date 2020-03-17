تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

إجراءات في الخليج بسبب كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة القطرية، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.



وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن معظم الحالات الجديدة المسجلة ترتبط بالعمالة الوافدة التي كانت تحت الحجر الصحي، كما تم تسجيل 3 حالات تعود لمواطنين قطريين عائدين من المملكة المتحدة، وإسبانيا، وسويسرا، لافتة إلى أنه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تستمر بتوسيع دوائر البحث وإجراء الفحوص اللازمة لكل من كان على تواصل مع الحالات المؤكدة.



وسجلت قطر في آخر حصيلة أمس الأحد، 337 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينما أعلنت شفاء أربعة من المرضى بعد تلقيهم العلاج اللازم.