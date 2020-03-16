فتح تطالب "الصحة العالمية" بالتدخل لمنع تصرفات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس





وقالت على لسان المتحدث باسمها، أسامة القواسمي: إن إقدام سلطات الاحتلال على اعتقال الفلسطينيين في القدس الذين يقومون بعملية التعقيم والتطهير إنما يدلل على الاستهتار الكامل بحياة الفلسطينيين، وعلى عدم الاكتراث بانتشار الفيروس في أوساط الفلسطينيين.





وأضافت: لا يوجد أي تفسير إلا أن إسرائيل وفي ظل تضافر الجهود العالمية لمحاربة الفيروس، تصر على عقلية الاحتلال والاعتقال وعدم المسؤولية القانونية والأخلاقية.



وطالت فتح منظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري لمنع مثل هذه التصرفات الإسرائيلية الاحتلالية القمعية، والتي تتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنحملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حركة فتح إسرائيل المسؤولية الكاملة حول إصابة أي فلسطيني في القدس بفيروس (كورونا) بعد اعتقالها ومنعها للشباب المقدسي من مكافحة الفيروس من خلال التطهير والتعقيم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.