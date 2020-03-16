ائتلاف نقابي يرفض اتفاق "العمل" بشأن آلية دفع مستحقات العمال خلال "الطوارئ "





واعتبر هذا الاتفاق وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مخالفة واضحة للمادة 38، من قانون العمل الفلسطيني ومجحفة بحق العامل الفلسطيني واتفاق بين أصحاب العمل مع بعض ممثلي العمال على حساب العامل الفقير.





وقال الائتلاف: إنه يعد مؤامرة ضد العمال لصاحب رأس المال الذي بات يستغل العمال وظروفه الصعبة.





وطالب الائتلاف النقابي العمالي في فلسطين، برفض وإدانة هذا الاتفاق الذي يعد صفقة لصالح صاحب العمل على حساب العامل.









رام الله - دنيا الوطنأعلن الائتلاف النقابي العمالي في فلسطين رفضه، للاتفاق الموقع في وزارة العمل حول آلية دفع مستحقات العمال خلال حالة الطوارئ لشهري آذار/مارس ونيسان/إبريل من هذا العام.