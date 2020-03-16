شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تكشف نتائج فحوصات مخبرية لعائدين للقطاع ظهرت عليهم أعراض تنفسية حادة

"الصحة" بغزة تكشف نتائج فحوصات مخبرية لعائدين للقطاع ظهرت عليهم أعراض تنفسية حادة
المختبر المركزي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة بغزة في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين: إن المختبر المركزي في الوزارة أجرى اليوم فحوصات مخبرية لست حالات اشتباه لعائدين إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية ممن ظهرت عليهم أعراض تنفسية حادة.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن جميع نتائج الفحوصات كانت سلبية.

وتابعت: "بذلك نجدد التأكيد على خلو قطاع غزة من فيروس (كورونا) الجديد "كوفيد19".

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