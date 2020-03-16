"الصحة" بغزة تكشف نتائج فحوصات مخبرية لعائدين للقطاع ظهرت عليهم أعراض تنفسية حادة





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن جميع نتائج الفحوصات كانت سلبية.



وتابعت: "بذلك نجدد التأكيد على خلو قطاع غزة من فيروس (كورونا) الجديد "كوفيد19".





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة بغزة في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين: إن المختبر المركزي في الوزارة أجرى اليوم فحوصات مخبرية لست حالات اشتباه لعائدين إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية ممن ظهرت عليهم أعراض تنفسية حادة.