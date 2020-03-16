قوات الاحتلال تعتقل فتيَين من البلدة القديمة بالقدس

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، فتيين من البلدة القديمة في القدس.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الفتى أحمد شاهر السلايمة، والفتى أحمد وهبة، واعتقلتهما بعد أن عاثت بمنزليهما خرابًا داخل البلدة القديمة في القدس، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).