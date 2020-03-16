التجمع الإعلامي الديمقراطي يدين اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفي أبو عاذرة برفح

الصحفي ياسر أبو عاذرة

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رام الله - دنيا الوطن

أدان التجمع الإعلامي الديمقراطي، وبشدة الاعتداء الآثم من الأجهزة الأمنية على الزميل الصحفي ياسر أبو عاذرة أثناء تغطيته لتظاهرة شعبية في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة احتجاجاً على إقامة حجر صحي في مدرستين برفح.



ودعا التجمع في بيان صحفي صدر عنه، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لاحترام الحريات الإعلامية والسماح بحرية العمل الصحفي دون مضايقات أو تقييد، مؤكداً رفضه وشجبه الشديدين لاستمرار الاعتداء على الصحفيين واعاقة عملهم اثناء قيامهم بدورهم في تغطية التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية.



وطالب التجمع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق جدي في حادثة الاعتداء على الزميل الصحفي أبو عاذرة ومحاسبة المسؤولين والمعتدين، وإطلاق الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير بدلاً من تقييدها.