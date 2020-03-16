حماس تعلق على اعتداء الاحتلال على المتطوعين بحملات التعقيم لمواجهة (كورونا) بالقدس

تعقيم في القدس - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين إن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتطوعين في حملات التعقيم لمواجهة فيروس كورونا في القدس، واعتقال بعضهم دليل على عنصرية الاحتلال وهمجيته ويمثل استخفاف بحياة وصحة أبناء شعبنا في مدينة القدس.



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع: أن منع الاحتلال استمرار حملات التعقيم والتطهير في مدينة القدس يعمل على تفشي الوباء وانتشاره ويمثل ذلك جريمة ضد أبناء شعبنا وضرباً بعرض الحائط لكل القوانين الإنسانية والجهود المبذولة من منظمة الصحة العالمية لمواجهة الفيروس.