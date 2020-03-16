قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين أثناء تعقيمهم لأحياء القدس

تعقيم المسجد الأقصى - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، ثمانية شبان مقدسيين أثناء تعقيمهم لبعض شوارع وأحياء ومرافق مدينة القدس.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن الاحتلال اعتقل ثمانية مقدسيين خلال تطوعهم بتعقيم بلدات القدس، موضحًا أن الشبان هم جاد الغول وحسام العباسي وطارق العباسي وكامل شرف من بلدة سلوان، ومحمود أبو غربية وباسل غنيم وعرين الزعانين وبركات الزعتري من بلدة الصوانة شرق البلدة القديمة، كما نقلت موقع (حرية نيوز).