منخفض جوي يضرب فلسطين وانخفاض بدرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم و شديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الأربعاء: يستمر الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.



الخميس: يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.



الجمعة: يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار بين الحين والاخر على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تاثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:



1- شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 80 كم/ساعة.



2- الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.





3- تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.



4- تدني مدى الرؤيا الافقية.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 13-6 10-6 10-6 بيت لحم 13-6 10-6 10-6 رام الله والبيرة 12-5 9-5 9-5 طولكرم 17-8 14-8 14-8 نابلس 14-7 11-7 11-7 قلقيلية 17-8 14-8 14-8 جنين 18-8 15-8 15-8 سلفيت 13-6 10-6 10-6 طوباس 18-8 15-8 15-8 روابي 14-7 11-7 11-7 الخليل 12-5 9-5 9-5 غزه 18-9 15-9 15-9 أريحا 22-12 19-12 19-12 خانيونس 18-9 15-9 15-9 الأغوار الشمالية 20-10 17-10 17-10 رفح 17-8 14-8 14-8



5- خطر التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنتتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة ومغبراً احياناً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.