اندلاع مواجهات بين الشبان والاحتلال ببلدة بورين بعد اعتداءات للمستوطنين على المنازل

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي بلدة بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد مهاجمة مجموعة مستوطنين لمنازل البلدة.



وأصيب عدد من الشبان بعد أن هبوا لحماية المنازل، بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال لقنابل الغاز المسيلة للدموع، في المواجهات التي اندلعت مساء الاثنين، بعد هجوم مجموعة من المستوطنين على المنازل جنوب البلدة وسط حماية قوات الاحتلال، كما نقل موقع (حرية نيوز).