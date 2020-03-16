قرار بإغلاق عيادات طب الأسنان في محافظة سلفيت

نقابة طب الأسنان

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل، قرار رقم (22) لسنة 2020، والذي يقضي بإغلاق عيادات طب الأسنان في محافظة سلفيت ولا تفتح إلا للحالات الطارئة والضرورية جداً ، بعد الحصول على تصريح خطي لفتح العيادة عبر طبيب الأسنان المناوب في مقر مديرية صحة سلفيت.



جاء ذلك مساء اليوم الاثنين، اثر اجتماع المحافظ كميل مع نقابة أطباء الأسنان في محافظة سلفيت ؛ وهذا نص القرار:



تنفيذاً لمرسوم فخامة السيد الرئيس القاضي بإعلان حالة الطوارئ وقرارات دولة رئيس الوزراء حول الأخذ بالاعتبار بما يجري في دول المحيط والعالم بما يتعلق بفيروس كورونا، وبناء على توجه وزارة الصحة ونقابة أطباء الأسنان في محافظة سلفيت، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وكإجراء وقائي؛ تغلق عيادات طب الأسنان في محافظة سلفيت ولا تفتح إلا للحالات الطارئة والضرورية جداً ، وذلك بعد الحصول على تصريح خطي لفتح العيادة عبر طبيب الأسنان المناوب في مقر مديرية صحة سلفيت.

حيث تكون المناوبة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء وبإشراف نقابة أطباء الاسنان في محافظة سلفيت.