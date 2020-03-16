إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال جنوب قلقيلية

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب برصاصة "مطاطية" في القدم، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب شارع حبلة القديم جنوب مدينة قلقيلية.



وأفاد شهود عيان، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة قلقيلية، ما أسفر عن إصابة شاب (19 عاما) في القدم نقل إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في المدينة، حيث وصفت حالته بالمتوسط، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).