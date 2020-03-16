تنفيذ جولة ميدانية لأسواق سلفيت للتأكد من الالتزام بقرارات لجنة الطوارئ



وقد تم زيارة اكثر من 20 محلاً تجارياً لبيع الخضار واللحوم والصيدليات في بلدات ديراستيا وكفل حارس وقراوه بني حسان، بمشاركة كل من مؤسسة المحافظة ومديريات الضابطة الجمركية والاقتصاد الوطني والزراعة.



وأكدت اللجنة أن شعبنا في محافظة سلفيت جسد حالة من الالتزام بالاجراءات الصادرة عن جهات الاختصاص واثبت انه على وعي كامل بما يجري من حوله وبالنسبة للاسعار لم يلحظ ان هناك ارتفاع عليها والمواد التموينية متوفرة وتلبي حاجة الاهالي في ظل الظروف الراهنة.



وأشاد المواطنون والتجار بالتعليمات الصادرة عن محافظ سلفيت ولجنة الطوارئ المركزية بالمحافظة وبهذه الجولات التي تصب في مصلحة الجميع، في اشارة منهم الى أهمية استمراريتها وتكثيفها.



رام الله - دنيا الوطنبتوجيهات من محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل، نفذت لجنة الصحه والسلامه العامة بالمحافظة، اليوم، جولة تفقدية للاسواق في عدد من البلدات والقرى للتأكد من الالتزام بقرارات وتوجيهات لجنة الطوارئ المركزية الاحترازية لمنع انتشار الفيروس المستجد، وللتأكيد على ضرورة واهمية الالتزام بالشروط الصحية والبيئية للوقاية من الاصابة بوباء (كورونا).