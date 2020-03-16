إغلاق مغسلة ملابس بمحافظة سلفيت ووضع العاملين فيها بالحجر الصحي البيتي





يأتي ذلك لقيامها بغسيل ملابس أطباء وشراشف وأغطية تابعة لمراكز طبية إسرائيلية.





وبناءً على ما سبق أصدر كميل قراراً يحظر على كافة المغاسل (دراي كلين) في المحافظة استقبال أي أقمشة أو ملابس للغسيل من إسرائيل والمستوطنات، ومن يخترق ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بعد الإغلاق التام والنهائي لمغسلته.





وناشد المواطنين لإبلاغ الجهات الرسمية المختصة عن أي حالة خرق لهذا القرار وغيره من القرارات والتعليمات الصادرة عنه وعن ووزارة الصحة وكافة الجهات المختصة.



كما دعا المحافظ الهيئات المحلية وعبر جهات الاختصاص فيها لتكثيف عمليات الرقابة والتفتيش على هذه المرافق وغيرها لضمان التزام الجميع باجراءات الصحة والسلامة العامة والاجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنأغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة سلفيت بقرار من المحافظ اللواء د. عبدالله كميل، اليوم مغسلة (دراي كلين) مؤقتاً ووضع أصحابها والعاملين فيها في الحجر الصحي البيتي لحين التأكد من سلامتهم.