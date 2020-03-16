مصرع شاب إثر حادث سير ذاتي جنوب جنين

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شاب (23 عاما) مصرعه، مساء اليوم الإثنين، إثر حادث سير ذاتي في بلدة ميثلون جنوب جنين .



وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، بأن الشرطة تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير في بلدة ميثلون، فتحركت إلى مكان الحادث ليتبين أن الحادث ذاتي لدراجة نارية نتج عنه إصابة السائق بصورة خطيرة، نقل إثرها إلى المستشفى الحكومي حيث أعلن الأطباء وفاته، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف ارزيقات: أن النيابة والشرطة فتحتا تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.