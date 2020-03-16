دولي

حزبا غانتس وليبرمان يضيقان على نتنياهو بمشروع جديد بـ (كنيست)

حزبا غانتس وليبرمان يضيقان على نتنياهو بمشروع جديد بـ (كنيست)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قدمت الكتلة البرلمانية لقائمة (أزرق أبيض)، مساء اليوم الاثنين، مشروع قانون ينص على منع متهم بقضايا جنائية من شغل منصب رئيس الحكومة أو تكليفه بتشكيلها، وذلك بعد ساعات على تكليف رئيس القائمة، بيني غانتس بمهمة تشكيل الحكومة، عقب حصوله على توصية 61 عضو كنيست.

يأتي ذلك للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للقبول للانضمام إلى حكومة وحدة، وذلك بالتزامن مع استئناف جلسات المفاوضات بين (أزرق ابيض) و(ليكود)، وذلك غداة اجتماع ثلاثي جمع غانتس ونتنياهو بالرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، وفق (عرب 48). 

وكان حزب (يسرائيل بيتنا) الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، قد تقدم في وقت سابق اليوم، بمشروع قانون يعد الأول خلال كنيست الجديد، يمنع من تم تقديم ضده لائحة اتهام من تولي منصب رئيس حكومة انتقالية.

وحمل مشروع قانون (يسرائيل بيتنا) الذي تقدم به عضو الكنيست عوديد فورير، عنوان "وقف ولاية رئيس الحكومة بحكومة انتقالية، قُدمت ضده لائحة اتهام"، ويهدف إلى إنهاء ولاية بنيامين نتنياهو، كرئيس لحكومة انتقالية.

ويقضي مشروع القانون بأنه يجوز لكل عضو بالكنيست تقديم طلب لوقف ولاية رئيس الحكومة قُدمت ضده لائحة اتهام، وحينها يمكن حسم المسألة من خلال تصويت سري بالكنيست.

من جانبها، تقدمت قائمة (أزرق أبيض) بثلاثة مشاريع برلمانية من ضمنها مشروع قانون يقترح الحد من عدد الولايات المتاحة لرئيس الحكومة ليقتصر الأمر على فترتين فقط، بالإضافة إلى مشروع قانون ينص على وقف وجوب تقديم استقالة وزراء بالحكومة أو رئيس الحكومة إذا ما قُدمت ضدهم لوائح اتهام، بالإضافة إلى منع تكليف متهم بقضايا جنائية بمهمة تشكيل الحكومة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة (يديعوت أحرونوت) (واينت) فإن الهدف من مشروع القانون هو ممارسة ضغط على نتنياهو خلال المفاوضات الجارية لتشكيل الائتلاف الحكومي، ولنقل رسالة له مفادها أن كتلة أعضاء الكنيست المعارضة لولايته يمكنها العمل على الإطاحة به.

ورداً على ذلك، أصدر (ليكود) بيانا هاجم من خلاله قائمة (أزرق أبيض) واعتبر أن "سلوكها أعاق مفاوضات تشكيل الحكومة منذ البداية، وهي ملوثة بالنوايا الخبيثة وعدم المسؤولية خلال أزمة وطنية ودولية (في إشارة إلى انتشار فيروس كورونا)".

وأضاف البيان أنه "ظاهريًا، يبدون أن لديهم استعدادًا لتشكيل حكومة وحدة، وفي الواقع، يدفعون نحو التشريعات الشخصية والمناهضة للديمقراطية بأثر رجعي التي تهدف إلى إحباط إرادة الناخبين وسحق تصويت أكثر من مليوني ونصف المليون مواطن، حتى إيران وتركيا تخجلان من سن مثل هذه القوانين".

في المقابل، صرّح وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، لإذاعة الجيش بأنه يتوقع تشكيل حكومة طوارئ خلال 72 ساعة من هذه اللحظة، ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا السياق.

في كانون الثاني/ يناير الماضي، سلم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، المحكمة المركزية بالقدس الشرقية لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.

والأحد، أعلنت المحكمة عن تأجيل محاكمة نتنياهو التي كانت مقررة يوم غد، الثلاثاء إلى 24 أيار/ مايو المقبل في ظل تعليق عمل الجهاز القضائي بسبب تفشي فيروس (كورونا).

وفي ظل إجراءات استثنائية، أدى أعضاء الكنيست الـ 23 يمين القسم بعد تقسيمهم إلى 40 مجموعة صغيرة من ثلاثة أعضاء كنيست في كل جولة، وذلك للحد من تفشي فيروس (كورونا)؛ حيث جرى تعقيم قاعات كنيست، وإلغاء التقاط الصور التذكارية التقليدية لرؤساء الأحزاب، كما تم قياس حرارة جميع الأعضاء

أخبار ذات صلة

بعد ارتفاع عدد الإصابات بإسرائيل.. نتنياهو يُعلن عن قيود جديدة للتصدي لـ (كورونا)

بعد ارتفاع عدد الإصابات بإسرائيل.. نتنياهو يُعلن عن قيود جديدة للتصدي لـ (كورونا)

ماكرون: نحن بحالة حرب.. أدعو كل المسؤولين والشعب للاتحاد بوجه (كورونا)

ماكرون: نحن بحالة حرب.. أدعو كل المسؤولين والشعب للاتحاد بوجه (كورونا)

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بألمانيا إلى 6012 وميركل تُعلن إجراءات جديدة

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بألمانيا إلى 6012 وميركل تُعلن إجراءات جديدة

وضع وزير الدفاع الأمريكي بالحجر الصحي بعد إصابة 37 من موظفيه بـ (كورونا)

وضع وزير الدفاع الأمريكي بالحجر الصحي بعد إصابة 37 من موظفيه بـ (كورونا)

عدد وفيات فيروس (كورونا) في إيطاليا يتجاوز الـ 2000

عدد وفيات فيروس (كورونا) في إيطاليا يتجاوز الـ 2000

وزير الخارجية الأمريكي يوجه اعتراضاً على اتهامات الصين بشأن فيروس (كورونا)

وزير الخارجية الأمريكي يوجه اعتراضاً على اتهامات الصين بشأن فيروس (كورونا)

الولايات المتحدة تُجري أول اختبار للقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد

الولايات المتحدة تُجري أول اختبار للقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد

جونسون: ذروة وباء (كورونا) تقترب بسرعة في بريطانيا ويجب اتخاذ إجراءات حازمة

جونسون: ذروة وباء (كورونا) تقترب بسرعة في بريطانيا ويجب اتخاذ إجراءات حازمة

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

فتح تطالب &#34;الصحة العالمية&#34; بالتدخل لمنع تصرفات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس

فتح تطالب "الصحة العالمية" بالتدخل لمنع تصرفات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس

جمعية المستهلك تحذر من رفع الأسعار بظل تأجيل دفع الأقساط للبنوك

جمعية المستهلك تحذر من رفع الأسعار بظل تأجيل دفع الأقساط للبنوك

ائتلاف نقابي يرفض اتفاق &#34;العمل&#34; بشأن آلية دفع مستحقات العمال خلال &#34;الطوارئ &#34;

ائتلاف نقابي يرفض اتفاق "العمل" بشأن آلية دفع مستحقات العمال خلال "الطوارئ "

قوات الاحتلال تعتقل فتيَين من البلدة القديمة بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل فتيَين من البلدة القديمة بالقدس

التجمع الإعلامي الديمقراطي يدين اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفي أبو عاذرة برفح

التجمع الإعلامي الديمقراطي يدين اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفي أبو عاذرة برفح

حماس تعلق على اعتداء الاحتلال على المتطوعين بحملات التعقيم لمواجهة (كورونا) بالقدس

حماس تعلق على اعتداء الاحتلال على المتطوعين بحملات التعقيم لمواجهة (كورونا) بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين أثناء تعقيمهم لأحياء القدس

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين أثناء تعقيمهم لأحياء القدس

اندلاع مواجهات بين الشبان والاحتلال ببلدة بورين بعد اعتداءات للمستوطنين على المنازل

اندلاع مواجهات بين الشبان والاحتلال ببلدة بورين بعد اعتداءات للمستوطنين على المنازل

منوعات

شاهد كيف تصرفت دنيا بطمة بعد قرار حبس شقيقتها ابتسام

شاهد كيف تصرفت دنيا بطمة بعد قرار حبس شقيقتها ابتسام

شاهد: أغرب إطلالات النجوم العرب والأجانب في الكمامة بعضها سعره يساوي ثروة

شاهد: أغرب إطلالات النجوم العرب والأجانب في الكمامة بعضها سعره يساوي ثروة

فيديو: تعرف على المشاهير والشخصيّات الذين أصيبوا بـ(كورونا) حول العالم؟

فيديو: تعرف على المشاهير والشخصيّات الذين أصيبوا بـ(كورونا) حول العالم؟

من جديد.. محامية قتيل فيلا نانسي تفجر جدلا بتقرير الطب الشرعي

من جديد.. محامية قتيل فيلا نانسي تفجر جدلا بتقرير الطب الشرعي

تعرفوا على الهدايا الثمينة جداً من أحمد أبو هشيمة لياسمين صبري

تعرفوا على الهدايا الثمينة جداً من أحمد أبو هشيمة لياسمين صبري

سيرين عبد النور تردّ على الإساءة:&#34;انتي الزبالة&#34;.. ونادين نسيب نجيم تناشد معجبيها

سيرين عبد النور تردّ على الإساءة:"انتي الزبالة".. ونادين نسيب نجيم تناشد معجبيها

شاهد: فيفي عبده في وصلة رقص جديدة: &#34;قدام مرايتها تتدلع براحتها&#34;

شاهد: فيفي عبده في وصلة رقص جديدة: "قدام مرايتها تتدلع براحتها"

صور.. امل عرفة: عشت وشفت بنتي الكبيرة عم تحملني

صور.. امل عرفة: عشت وشفت بنتي الكبيرة عم تحملني

فنان مصري ينشر وثائق تثبت نسبه للنبي محمد: &#34;أنا الشريف ابن الشريف&#34;

فنان مصري ينشر وثائق تثبت نسبه للنبي محمد: "أنا الشريف ابن الشريف"

شاهد.. ليلى علوي: تحقيق الشهرة سهل بـ&#34;رقصة&#34;

شاهد.. ليلى علوي: تحقيق الشهرة سهل بـ"رقصة"

عربي

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في مصر

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في مصر

الإمارات تستثمر مع روسيا بتطوير لقاح ضد (كورونا)

الإمارات تستثمر مع روسيا بتطوير لقاح ضد (كورونا)

محافظات مصرية تقرر حظر الشيشة بالمقاهي بسبب (كورونا)

محافظات مصرية تقرر حظر الشيشة بالمقاهي بسبب (كورونا)

الأردن: إجراءات حجر صحي إجبارية لجميع القادمين للمملكة

الأردن: إجراءات حجر صحي إجبارية لجميع القادمين للمملكة