بعد ارتفاع عدد الإصابات بإسرائيل.. نتنياهو يُعلن عن قيود جديدة للتصدي لـ (كورونا)





وأوضح، أن أول هذه الإجراءات، تحويل القطاع العام إلى العمل بنظام الطوارئ، وثانياً تقليص نشاطات القطاع الخاص من خلال خفض عدد المستخدمين فيه إلى 70%.





كما ستستمر الخدمات الحيوية في أداء عملها مثل الصيدليات والأجهزة الأمنية والأنظمة المصرفية، بما في ذلك نظام الصرف الآلي.





وفي سياق مؤتمر صحفي عقده الليلة في ديوانه، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن الحكومة ستصادق في وقت لاحق من هذه الليلة على إجراءات مراقبة تكنولوجية، يسري مفعولها لـ 30 يومًا، وطمأن الجمهور بعدم وجود نقص في المواد الأغذية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وبدوره، قال وزير المالية، موشيه كاحلون: إن كل من سيتم إخراجه في إجازة غير مدفوعة الأجر، سيتلقى معاشات بطالة.







وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 277 بعد تشخيص حالات جديدة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن سلسلة من القيود الإضافية، ضمن المساعي الرامية إلى التصدي لفيروس (كورونا)، وذلك ابتداءً من بعد غد الأربعاء.