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ماكرون: نحن بحالة حرب.. أدعو كل المسؤولين والشعب للاتحاد بوجه (كورونا)

ماكرون: نحن بحالة حرب.. أدعو كل المسؤولين والشعب للاتحاد بوجه (كورونا)
إجراءات في فرنسا
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين: "إننا في حالة حرب، وأدعو كل المسؤولين والشعب إلى الاتحاد في مواجهة فيروس (كورونا)". 

وشدد في كلمة له، على أن بلاده لن تسمح بانهيار أي مؤسسة اقتصادية، أنه لن يبقى فرنسي دون موارد، وسيتم تأجيل القروض البنكية، وفق ما نقل موقع راديو (مونت كارلو).

وقال ماكرون: سيتم توفير الكمامات الطبية العازلة، بداية من مساء الغد في كل الصيدليات، محذراً من أنه ستتم معاقبة من يخل بقرار منع التنقلات للحد من (كورونا).

وقال الرئيس الفرنسي: إنه قرر تشديد الإجراءات بداية من الغد عبر تقليص التنقل والتجول في الفضاءات العامة، والحد من تنقلات المواطنين لمدة 15 يوماً.

وتابع: علينا التحلي بحس المسؤولية، وروح التضامن؛ لمواجهة مرض (كورونا)، و"سنتخذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس".

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