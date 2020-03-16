ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بألمانيا إلى 6012 وميركل تُعلن إجراءات جديدة

ووفق ما نقلت قناة (العربية) الفضائية، فإن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 6012 حالة.



في السياق، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الاثنين عن مجموعة من الإجراءات، التي تحد من التواصل الاجتماعي في محاولة لإبطاء تطور تفشي فيروس (كورونا)، لكنها قالت: إن الحكومة، ستحاول تقليص الأثر الاقتصادي.



وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي: أن معظم المتاجر التي لا تبيع المواد الغذائية، ستغلق أبوابها، وسيكون على المطاعم أن تعمل لعدد محدد من الساعات، وتضمن وجود حد أدنى من المسافات بين الطاولات.





وتابعت قائلة: إن زيارات المرضى بالمستشفيات، ستقتصر على زيارة واحدة يومياً، مع قيود إضافية للحد من خطر انتشار العدوى، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأضافت ميركل، أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، اتفقت على التنسيق لتقليص تأثير الفيروس.

رام الله - دنيا الوطنسجلت ألمانيا، اليوم الاثنين، ألف حالة إصابة بفيروس (كورونا) جديدة خلال 24 ساعة الماضية.