هيئة الأسرى: السلطات الإسرائيلية تعتقل سكرتير رابطة أسرى الداخل أيمن الحاج يحيى وزوجته

أيمن الحاج يحيى

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن السلطات الإسرائيلية، اعتقلت سكريتر رابطة الأسرى والمحررين في أراضي عام 1948م أيمن الحاج يحيى، وزوجته.



وأضافت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن السلطات الإسرائيلية، اعتقلت الحاج وزوجته، بعد مداهمة منزل العائلة في مدينة الطيبة.