وضع وزير الدفاع الأمريكي بالحجر الصحي بعد إصابة 37 من موظفيه بـ (كورونا)

وزير الدفاع الأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الاثنين، عن وضع وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر ونائبه، في الحجر الصحي، بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس (كورونا).



وقال (بنتاغون): إنه تم وضع الوزير ونائبه في الحجر الصحي بعد إصابة 37 من موظفي الوزارة بفيروس (كورونا).



وكانت وكالة (أسوشيتد برس) أفادت اليوم، بأن الولايات المتحدة أجرت أول اختبار للقاح فيروس (كورونا) المستجد، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).