عدد وفيات فيروس (كورونا) في إيطاليا يتجاوز الـ 2000





كما وثقت السلطات 3233 حالة جديدة في يوم واحد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 27980، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكانت وسائل الإعلام الإيطالية، أفادت بأن عدد الوفيات في إقليم "لومبارديا" ارتفع إلى 1420، بعد تسجيل 202 وفاة جديدة يوم الاثنين 16 آذار/ مارس.



وفي وقت سابق الاثنين، صرح مستشار رعاية منطقة لومبارديا جوليو غاليرا خلال مؤتمر صحفي، بأن المقاطعة سجلت 1367 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مؤكدا أن العدد الإجمالي للمصابين في لومبارديا تجاوز 14 ألفاً، وأن 823 مصاباً في العناية المركزة.



من المهم الإشارة إلى أن عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في الصين، حيث يتداوى الآن في البر الصيني 9848، فيما تتم معالجة 20603 مصابين في كامل إيطاليا.



وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز الـ 175 ألفاً، في حين ازداد عدد الوفيات ليعبر حاجر 6700.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، عن وفاة 349 شخصاً في الـ 24 ساعة الماضية، بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 2158.