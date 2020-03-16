وزير الخارجية الأمريكي يوجه اعتراضاً على اتهامات الصين بشأن فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أبدى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، اعتراض الولايات المتحدة الشديد، على اتهامات الصين للولايات المتحدة، بسبب فيروس (كورونا) المستجد.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن بومبيو، نقل في مكالمة هاتفية، يوم الاثنين، مع دبلوماسي صيني بارز "اعتراضات أمريكية قوية على ما تراه مساع صينية لتوجيه اتهامات للولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا المستجد"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف البيان: أن المحادثة بين بومبيو ويانغ جيتشي، مدير مكتب الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، مؤكداً أن الوزير الأمريكي، شدد على أن "هذا ليس الوقت المناسب لنشر المعلومات المضللة والشائعات الغريبة".