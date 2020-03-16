الشرطة تقبض على شخصين لإزالتهما للحواجز الأمنية في بيت جالا

رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة، اليوم، على شخصين بعد اعتدائهما على إجراءات الشرطة، وإزالتهما للحواجز الأمنية الحديدية، التي تم وضعها من قبل الشرطة، لإغلاق المفترقات الفرعية داخل مدينة بيت جالا.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة، تمكن من إلقاء القبض على شخص متلبس أثناء قيامه بالاعتداء على الحواجز الأمنية، التي وضعتاها الشرطة في مدينة بيت جالا، كما قامت وحدة الجرائم الإلكترونية، بتتبع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يقوم بإزالة الحواجز الحديدية التي تم وضعها من قبل الشرطة في في مدينة بيت جالا، حيث تمكنت من تحديد موقعه، وقامت بإلقاء القبض عليه.



