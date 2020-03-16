هل تُغلق إسرائيل جميع المعابر مع السلطة الفلسطينية بسبب (كورونا)؟

قالت القناة الإسرائيلية الـ 12، إن هناك بوادر احتمال اتخاذ قرار بإغلاق جميع المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك عقب تفشي فيروس (كورونا).

وفي وقت سابق، أعلن منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز بشكل كامل، وذلك في إطار مواجهة فيروس (كورونا).





وقال أبو ركن، عبر (فيسبوك): "سيبقى معبر إيرز مغلقًا، حيث لن يُسمح بالتنقل إلى إسرائيل وإلى قطاع غزة، ما عدا في الحالات الإنسانية الاستثنائية".





وأضاف أبو ركن: "جميع التعليمات التي نشرت مساء يوم الأربعاء الأخير، حول حركة العبور في الضفة وغزة، ستبقى سارية المفعول، ولن يطرأ عليها أي تغيير حالياً، وحتى إشعار آخر".