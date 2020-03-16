حلس يجتمع مع أمناء سر المكاتب الحركية بالأقاليم الجنوبية





وتمت مناقشة دور المكاتب الحركية الصحية، في دعم وإسناد المرافق التابعة لوزارة الصحة، وإسهامها الطبي والفني من خلال اللجنة الصحية المتخصصة، والمنبثقة عن المكاتب الحركية، والتي تعنى بالتوعية والإرشاد لأبناء شعبنا، وتبصيره بالسبل الكفيلة بمحاصرة وباء (كورونا) والوصول إلى بر الأمان.





كما تم التأكيد خلال الاجتماع، على متابعة واستمرار العمل المشترك، مع كافة الأطر الطبية لجميع الفصائل الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطناجتمع أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة والتنظيم بالأقاليم الجنوبية، اليوم، بأمناء سر المكاتب الحركية الصحية، وبحضور مفوض المكاتب الحركية، د. حيدر القدرة.